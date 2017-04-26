В Самаре проведут рейды по пешеходным переходам

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С целью профилактики и предупреждения нарушений ПДД РФ, как со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть дороги в неустановленном месте, так и со стороны водителей, управляющих транспортными средствами и не выполняющих требований ПДД РФ уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, Госавтоинспекция города Самары 27 апреля 2017 года (четверг) в период времени с 16.00 до 19.00 часов проведет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».В очагах аварийности будут выставлены экипажи ДПС, в зону контроля которых попадут преимущественно пешеходы.На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова (Кировский рынок), в указанное время, сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД особого реагирования ГУ МВД России по Самарской области с помощью громкоговорителя напомнят участникам дорожного движения о необходимости выполнения Правил дорожного движения РФ.Также на пересечение Заводского шоссе и улицы 22-го Партсъезда будет находиться агитационный автобус, в который будут приглашаться пешеходы-нарушители, для проведения профилактической беседы и демонстрации видеоматериалов с подборкой видеороликов по безопасности дорожного движения, также сотрудники Госавтоинспекции раздадут тематические листовки по ПДД.