В Самаре проведут рейд по детским креслам
25 апреля 2017 12:10
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Завтра, 26 апреля в Промышленном районе города Самара с 7.30 до 9.30 пройдет рейд с применением группового метода несения службы по контролю за применением детских удерживающих устройств вблизи общеобразовательных учреждений Госавтоинспекции города Самары совместно со специализированным батальоном ДПС ГИБДД особого реагирования ГУ МВД России по Самарской области. Профилактическое мероприятие состоится на пересечении улиц 22-го Партсъезда и Фадеева, вблизи школы № 3 и детской поликлиники.
Время выбрано неслучайно, именно в это время родители привозят своих детей в школу и поликлинику.
За 3 месяца 2017 года сотрудниками ГИБДД выявлено и задокументировано 921 административное правонарушение в этой сфере.
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