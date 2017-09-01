В Самаре проведут пикет против памятника чехословацким легионерам
1 сентября 2017 11:53
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В субботу, 2 сентября, в Самаре пройдет акция протеста. Активисты выступят против установки памятника чехословацким легионерам в парке Щорса, пишет 63.ру.
– Памятник белочехам планируется установить неподалеку от монумента Щорсу, рядом со стелой ветеранам Великой Отечественной войны и прямо напротив Дворца пионеров и школьников. Это решение власти приняли вопреки мнению горожан, – считают организаторы акции.
Пикет будут проводить возле памятника Николаю Щорсу с 12:00 до 15:00. Организаторы согласовали проведение акции с городской администрацией.
Напомним, решение об установке памятного знака чехословацким легионерам в Самаре приняли в 2008 году в результате соглашения между Чехией и Россией.
Исторические факты таковы. В Самаре корпус во главе с полковником Чечеком находился с июня по октябрь 1918 года. Чехи и словаки воевали против большевиков на стороне эсеров. Они сыграли важную роль в политических событиях лета 1918 года, которые привели к образованию в Самаре всероссийского правительства комитета членов учредительного собрания. В то же время чехословаков обвиняли в грабежах мирного населения.
Стелу решили установить на улице Красноармейской – в 50 метрах от памятника красноармейцам, которые были расстреляны белой армией. Это вызвало бурные споры среди городской общественности.
Установка знака на улице Красноармейской стартовала в ноябре 2015 года. Однако вскоре работу свернули: монумент подвергся нападению вандалов.
В апреле 2017 года в Самару приехали представители Минобороны Чехии. Вместе с самарскими властями и представителями Минобороны России они выбрали новое место для установки памятника чехословацким легионерам – парк Щорса.
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