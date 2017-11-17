В Самаре проведут краш-курс в рамках мероприятия в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
17 ноября 2017 11:45
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Сегодня, 17 ноября с 11:30 по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 77 (на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики) проводят широкомасштабное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В целях привлечения внимания молодого поколения к проблеме безопасности на дорогах, по инициативе Госавтоинспекции, студенты самарских высших учебных заведений посетят краш-курс по безопасности дорожного движения.
Еще при подходе к университету студенты увидят экспозицию, состоящую из 5 автомобилей, поврежденных в результате серьезных ДТП. Информацию об обстоятельствах этих ДТП можно будет прочесть на специально установленных рядом табличках.
Далее в актовом зале вуза пройдет краш-курс, в котором примут участие начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Игорь Антонов, активисты общественной организации «Ночной патруль», представители Центра медицины катастроф и Самарской областной станции скорой медицинской помощи.
В ходе мероприятия студентам будет продемонстрирован специально подготовленный видеоролик, состоящий из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых люди погибли или получили тяжелые ранения.
После этого перед присутствующими выступят сотрудники ГИБДД, общественники и представители системы здравоохранения, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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