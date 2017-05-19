В Самаре проведут этап межрегиональной экспедиции-реконструкции «По волнам памяти-2017»
19 мая 2017 20:41
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Экспедиция представляет собой флотилию восстановленных катеров времен Великой Отечественной войны в составе катера-тральщика КАТЩ-581 «Туапсе» и бронекатера БК-73 проекта 1125 образца 1938 года, на борту которого находится музей (экспонируются находки с геройски погибших и затонувших бронекатеров времен Великой Отечественной войны).
Катера осуществят рейд в более чем 2000 км по внутренним водным путям России от города Тольятти до города Керчь по реке Волга, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю, с прибытием в Керчь 6 июня 2017 года.
Во время рейда участники экспедиции будут одеты в точные копии обмундирования образца 1943 года и исполнят роль моряков-катерников Волжской и Азовской Военных Флотилий времен Великой Отечественной войны.
Во время стоянки на территории Самары (5 и 6 причалы Речного порта) для молодежи на безвозмездной основе будут организованы экскурсии и фотосессии на катерах флотилии (180 человек). В ходе экскурсий моряки расскажут о боевых действиях флотилии и о вооружении, которое использовалось во время войны на катерах, а также о боевой службе и бытовых условиях. Также экскурсантам будут показаны подлинные экспонаты, поднятые вместе с «погибшими» катерами, и рассказаны истории о героических экипажах катеров, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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