В Самаре прошёл День дружбы народов

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День дружбы народов отмечают вместе с Днем города в Самаре не случайно – это многонациональные праздники. В Самарской губернии испокон веков живут представители разных народностей и культур. С праздником Дружбы народов, а также с Днем города жителей и гостей ЭкоГрада «Волгарь» поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области. «На территории Самарской области проживают представители 157 национальностей и у нас очень крепкие многовековые традиции дружбы народов, совместного развития наших городов и сел, строительства крупнейших в стране предприятий», – отметил Дмитрий Азаров.В ходе мероприятия Дмитрий Азаров совместно с главой региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», Почетным строителем России, обсудили перспективы строительства в «Волгаре» уникального этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который представляет собой архитектурный ансамбль национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов Самарского края. В октябре 2017 года макет «Парка дружбы народов» был представлен на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи как символ мира, дружбы и согласия проживающих в нашей губернии народов. Макет и проект парка вызвали большой интерес у делегаций субъектов Российской Федерации и иностранных представителей.В парке будет уникально каждое подворье: русское, осетинское, украинское, белорусское, немецкое и др. Всего их будет больше 20, и все они будут построены по архитектурным канонам, под контролем этнографов и на освященной по всем национальным обычаям земле.«Вместе, одной семьей, мы создавали славу и величие самарской земли. И я очень рад, что эти традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются. Мы едины в любви к своей великой Родине – России. Мы едины в стремлении к благополучию и процветанию нашей страны. Едины мы и в желании защитить Родину, если это потребуется. Мы многообразны в своем характере, в своей культуре, и это единство позволяет нам взаимообогащать культуры», – подчеркнул Дмитрий Азаров.На праздничном мероприятии временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области также обсудил аспекты сотрудничества с представителями национально-культурных центров, передает пресс-служба облправительства.