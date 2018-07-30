В Самаре прошло заседание правительства Самарской области

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Сегодня, 30 июля 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено и одобрено 3 вопроса.По итогам I полугодия текущего года общий объем поступлений доходов областного бюджета составил 72,3 млрд. рублей. Это на 3,2 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. По отношению к годовым плановым расчетам исполнение составило 50,1%. Темп роста поступлений собственных доходов в первом полугодии 2018 года составил 7,6%.Налоговых и неналоговых доходов поступило 67 млрд. рублей или 105,7% к плановым расчетам на I полугодие 2018 года.Прирост доходов обеспечен за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход, налога на имущество организаций, налога на добычу полезных ископаемых. Несколько меньше аналогичного периода прошлого года поступило акцизов.Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет, с учетом возвратов остатков целевых средств прошлых лет, за I полугодие текущего года составила 5,3 млрд. рублей.Расходы областного бюджета в I полугодии 2018 года исполнены в сумме 63,1 млрд. рублей или 83,1% от плановых назначений. Из них: расходы бюджета за счет собственных средств составили 58,2 млрд. рублей; за счет целевых безвозмездных поступлений – 4,9 млрд. рублей.По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий объем произведенных расходов за I полугодие 2018 года увеличился на 6,2%.Как подчеркнул Прямилов, по поручению Главы регионапроводится плановая работа по сокращению долговой нагрузки на областной бюджет. Так, в первом полугодии т.г. досрочно погашены кредиты коммерческих банков в общем объеме 10,7 млрд. рублей, проведено плановое погашение части кредита, предоставленного Самарской области Международной финансовой корпорацией, на сумму 250 млн. рублей, полностью погашен субзайм Минфина России в объеме 19,7 млн. рублей.Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области представлены изменения в постановление Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 555 «О Регламенте Правительства Самарской области». В соответствии с изменениями проекты законов, нормативных правовых и иных актов в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, разработанные органами исполнительной власти региона, будут направляться на согласование в Самарскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.Таким образом, органы исполнительной власти региона обязаны направлять разработанные ими законопроекты и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в Самарскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений до их внесения в Правительство Самарской области.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.