В Самаре прошло заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

179

В Администрации Самары под председательством Первого заместителя Главы городао прошло заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В заседании приняли участие представители Департамента транспорта и других структурных подразделений, муниципальных транспортных предприятий, ООО «Самара Авто Газ», которое осуществляет перевозки по муниципальным маршрутам, и ОГИБДД У МВД России по г. Самара.Участники заседания сделали акцент прежде всего на статистике (состоянии аварийности) текущего года и анализе дорожно-транспортных происшествий с участием водителей льготных муниципальных маршрутов и маршрутных такси коммерческих перевозчиков.«Всего было зафиксировано 25 таких дорожно-транспортных происшествий. Из них 20 случаев - по вине тех, кто управлял маршрутками, - вследствие несоблюдения правил дорожного движения. В отношении водителей маршрутных такси проверочные мероприятия инспекция стала организовывать чаще, в том числе с проведением так называемых скрытых проверок, когда наш сотрудник как обычный пассажир садится в маршрутку и ведет наблюдение на линии», - рассказал старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД У МВД России по г. Самара Илья Миндрюков.По результатам таких проверок несколько должностных и юридических лиц уже привлечены к административной ответственности.По информации инспекции, в числе основных причин, по которым водители допускают ДТП, - несоблюдение правил маневрирования, правил проезда перекрестков, непредоставление на пешеходных переходах преимущества пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора, высадка пассажиров в неположенном для остановки месте, резкое торможение.Более скоростные и маневренные маршрутные такси при этом уступают в части обеспечения безопасности муниципальному транспорту.Подвижной состав, который выполняет муниципальные перевозки, преимущественно большой вместимости, следует строго по установленному маршруту, что в режиме онлайн можно отслеживать благодаря системе навигации, находится под постоянным контролем и в части обеспечения безопасности. На предприятиях работают аттестованные медицинские кабинеты – осуществляются предрейсовые и послерейсовый осмотры водительского состава.«Нужно понимать, что к общественному транспорту маршрутки не имеют отношения. Это именно маршрутные такси. Город же стремится к тому, чтобы в ближайшее время сделать в полной мере доступным льготный транспорт. При этом на участках дорог, где курсируют все виды муниципального транспорта, не должно быть дублирования коммерческим. Это допустимо, где, например, действует маршрутная сеть только трамваев и троллейбусов. А самые большие преимущества дают пересадочные узлы, потому что чем короче маршрут, тем проще обеспечить регулярность перевозок. Сейчас мы над этим работаем», - подчеркнул Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.Одним из важнейших таких узлов должен стать узел в районе стадиона «Самара Арена» и Агропарка «Самара» - он значительно улучшит транспортное сообщение «безымянского» направления, повысит транспортную доступность поселков Красная Глинка, Мехзавод, Управленческий, микрорайона Крутые Ключи.Кроме того, в ближайшее время в целях повышения безопасности дорожного движения планируется рассмотреть возможность открытия новых льготных маршрутов.Всего в Самаре 30 коммерческих маршрутов, которые в той или иной степени дублируют маршруты льготных автобусов, трамваев и троллейбусов. Из них 5 маршрутов (№№ 4, 27к и др.) на 80% и более дублируют муниципальные, 13 коммерческих маршрутов (№№ 92, 206 и др.) от 50% до 80% следуют по дубль-схеме льготного транспорта и только 12 маршрутов имеют незначительные участки дублирования, передает пресс-служба горадминистрации.