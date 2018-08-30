В Самаре прошло очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей СО

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Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, управления Росгвардии по Самарской области, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.В начале совещания был рассмотрен вопрос обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения на территории региона единого дня голосования 9 сентября 2018 года.«Это важный день, когда избиратели проявляют гражданскую позицию, высказывают свою волю, придя на избирательные участки для голосования. Необходимо принять все меры, чтобы в это ответственное время не были допущены аварии, - обратился к членам Штаба Александр Нефёдов. - В случае нарушений электроснабжения избирательных участков необходима 100-процентная готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в максимально сжатые сроки! Работа избирательных участков должна быть чёткой и стабильной, чтобы ничего не помешало волеизъявлению граждан».Также на заседании обсудили вопросы подготовки субъектов энергетики к предстоящему отопительному периоду 2018 – 2019 годов. Представители сетевых организаций энергоснабжения доложили об организованных мероприятиях по диагностике и техническому освидетельствованию оборудования, устранению выявленных дефектов, подготовке техники к работе в зимних условиях, выполненииплановых текущих и капитальных ремонтов электрических подстанций и оборудования, чистке трасс воздушных линий электропередачи. В преддверии осенне-зимнего сезона энергетики проводят противоаварийные тренировки персонала с аварийными службами городских округов и муниципальных районов, создают запас резерва оборудования и материалов. Все мероприятия выполняются в соответствии с намеченными сроками, передает пресс-служба облправительства.