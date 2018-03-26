В Самаре прошло IT-соревнование для школьников SamaraSchoolHack

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Партнерами выступили самарские IT-компании: Cloud Castle, Вебзавод, IT-Universe, Haulmont, ИТ-СМС и МСК Групп.Хакатон прошел в два этапа: отобранные участники собрались 17 марта на образовательный день и 24 марта команды дорабатывали продукт и презентовали разработку жюри.Разработки школьников велись в четырех основных направлениях:- Геоинформационные технологии – разработки ведутся на основе реальных геоданных с использованием API от google, yandex карт, а также областного и муниципальных геопорталов для решения задач по навигации, городской аналитике, обработке данных дистанционного зондирования и их применению в чрезвычайных ситуациях.- Интерактивные графики – разработка интерактивных графиков, обработка и динамический анализ при помощи современного софта. Задача участников - создать инструмент взаимодействия с городской инфраструктурой для жителей города.- Создание чат-ботов - программирование специальных роботов в мессенджере Telegram, которые помогают автоматически обрабатывать и отправлять сообщения и успешно внедряются в самых различных сферах жизни современного общества.- Прототипирование мобильных и веб-приложений - по результатам работы участники должны создать свои версии прототипов мобильных и веб-приложений.Первое место заняла команда Dizzy Group из Самарского Медико-технического лицея с проектом SamaraInfoBot – это телеграмм бот, помогающий быстро определиться с вашим досугом, его задача быстро собирать информацию с различных интернет ресурсов таких, как “Большая Деревня”, “2DO2GO”, “КиноАфиша" “tripadvisor”, ”openweathermap” и отправлять её пользователю в виде удобной таблицы c ссылками. Так клиент может за считанные секунды узнать о популярных фильмах, новых ресторанах, интересных событиях и пр.Второе место заняла сборная команда из Регионального центра для одаренных детей, Самарского аэрокосмического лицея и Самарского технического лицея. Они создали приложение AfishaPro - инструмент для связи между организаторами мероприятий и пользователями. Любой из активных пользователей приложения может создать свое мероприятие или событие.Команда Pink Square из образовательного центра «Южный город» заняла третье место. Они сделали туристический проект с помощью которого пользователь находит мероприятия, ближайшие заведения, гостиницы и хостелы, также может посмотреть туристические маршруты и пройти по ним.«Это первый хакатон для школьников, который мы проводим, выполняя поручения врио Губернатора Дмитрия Азарова совместно с IT-компаниями. И этот первый опыт показал, что мы на правильном пути. Мы увидели сегодня в молодых участниках хакатона неравнодушие, драйв, желание творчески развиваться. Ситуация в экономике меняется. Если раньше мы были ориентированы на сервисные задачи информационных технологий, то теперь наши ожидания сконцентрированы на продуктовых линейках. И всем, кто участвует в хакатоне, яхочу сказать: вы в тренде и будущее за нашими российскими продуктами, создателями которых можете быть вы», - отметил Станислав Казарин, врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи.Александр Сергеев, инженер-математик компании «Самара-Информспутник», член жюри: «Участники имели хорошую подготовку, были способны самоорганизовываться и осваивать новые, непростые технологии. Отдельные участники за несколько дней работы показали хороший прогресс. К сожалению, некоторые команды выбрали себе более простые задачи, чем могли бы потянуть по своей квалификации и не смогли впечатлить результатами. Победили три команды, которые правильно распорядились способностями и временем. Надеюсь,хакатон станет регулярным событием, и все достойные еще проявят себя», сообщает пресс-служба облправительства.