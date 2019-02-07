В Самаре прошли тренировки по развертыванию и запуску передвижных котельных

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В региональной столице по поручению губернатора Самарской областибыли организованы тренировки по развертыванию и запуску передвижных котельных на случай нештатных ситуаций в отопительный период. Такая задача была поставлена после недавней коммунальной аварии в районе улицы Ташкентская – механизм восстановления нарушенного теплоснабжения и взаимодействия всех профильных служб должен быть отработан до мелочей.Так, сегодня одним из объектов, на котором проводились тренировочные мероприятия, стала Самарская городская больница № 5. После оперативной транспортировки к ее зданию мобильной котельной и полного отключения больницы от центрального теплоснабжения удалось организовать поставку тепла от резервного источника в достаточно короткий срок – переключение было выполнено в течение полутора часов.«Батареи все это время и после переключения оставались горячими. Так что ни пациенты, ни персонал не почувствовали никакого дискомфорта. Резервный источник сработал успешно. Так что мы уверены: в случае форс-мажора здание не останется без тепла. Для нас это особенно важно, потому что тут детский корпус. На сегодняшний день в стационаре находятся 240 человек - дети с родителями», - отметил Главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 5»Такой передвижной котельной под силу обеспечить теплом не только больницу.«Можно отопить до трех девятиэтажек с несколькими подъездами. Бак – на 800 литров. Дизельное топливо расходуется из расчета около 60 литров в час при средне-низкой температуре уличного воздуха. Если организовать его подвоз, котельная может работать месяцами», - пояснил директор МП г. о. Самара «Инженерная служба»В качестве объекта учений детская больница на улице Шверника была выбрана не случайно. После крупного январского технологического сбоя на ул. Ташкентская больничное здание удалось своевременно запитать от центральной отопительной котельной. Вместе с тем система теплоснабжения больницы нуждается в модернизации.«До 1995 года здесь была котельная. Сейчас есть штатный теплоузел. Мы вышли с предложением, обратившись к областному министерству здравоохранения, о закупке стационарного модуля. Объекты здравоохранения должны иметь резервный источник теплоснабжения с достаточной мощностью. По этому вопросу также работаем в диалоге с областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. СамараВсего же город готов развернуть 4 муниципальные передвижные котельные. Еще 2 мобильные установки есть в распоряжении «Предприятия тепловых сетей». Одна из них была запущена в режиме тренировки сегодня на улице Дальняя.Согласно сценарию учений, передвижную котельную для теплоснабжения потребителей развернули после повреждения трубопровода диаметром 100 мм. Запуск и переключение прошли успешно. В течение часа 3 жилых дома на улице Техническая и база МЧС были обеспечены теплоресурсом. По заверениям инженерной службы «ПТС», мощности такой котельной может хватить, например, на 10 пятиэтажек по 4 подъезда в каждой.Кроме этого, в подъездах была организована работа тепловых пушек. Выполнялись и другие действия, как если бы это была чрезвычайная ситуация. В частности, осуществлялся поквартирный обход. Заработал временный пункт размещения – он находился неподалеку - в спортивной школе № 7 олимпийского резерва. Был развернут передвижной пункт управления ситуацией.Такие тренировки прежде всего позволяют предупредить и выявить возможные недостатки, которые можно устранить в оперативном порядке, а также оценить уровень готовности к работе в нештатных ситуациях. Энергетики, в свою очередь, должны прописать регламенты, когда предприятия предоставляют имеющиеся у них мобильные котельные городу, передает пресс-служба администрации Самары.