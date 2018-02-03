В Самаре прошли торжества, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве
3 февраля 2018 14:45
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На площади Славы работает выставка поисковиков Самарской области. На ней выставлены артефакты, связанные с Великой Отечественной войной: фрагмент ленточного пулемета Максим, штык-нож, винтовка Мосина, фрагмент бронетранспортера, алюминиевые кружки и котелки времен ВОВ. Также на выставке можно узнать информацию о героях Сталинградской битвы.
"Развивать в людях чувство патриотизма — одна из основных задач этой выставки. Молодежь сегодня узнает о тех, кто сумел сломить хребет немецко-фашистским захватчикам под Сталинградом, — рассказал почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов. — В настоящее время стоит нелегкая задача — обеспечить преемственность поколений. Особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу своего народа".
Как рассказали историки, сейчас в Самарской области проживает 53 ветерана Великой Отечественной войны — участника Сталинградской битвы, награжденных медалью "За оборону Сталинграда".
Над площадью Славы состоялся пролет авиации с проносом флага Российской Федерации, организованный ДОСААФ.
На площади Славы присутствовало большое количество представителей ЮнАрмии.
Юнармецы рассказали, что они знают о подвигах отцов и дедов, совершенных в боях за Сталинград, и готовы приглашать ветеранов битвы на все свои мероприятия.
По словам ребят, им сегодня очень интересно. Они посетили выставку поисковиков Самарской области, содержащую информацию о воинах-защитниках Сталинграда — уроженцах Самарской области и осмотрели выставку военной техники. А ранее часть из них побывала в Самарской областной универсальной научной библиотеке, где проходит комплексная выставка изданий "Великая битва на Волге".
Сейчас в ряды ЮнАрмии в Самарской области вступило 989 человек и организованно 25 отрядов.
Фото: vkonline.ru
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