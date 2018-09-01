В Самаре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний

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В торжественный день глава Самары Елена Лапушкина пришла в школу №108, чтобы поздравить учащихся, их родителей и коллектив образовательного учреждения с Днем Знаний.В качестве приоритетного направления школа реализует программу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся «Сыны Отечества». Старшеклассники ежегодно принимают участие в возложении цветов к Вечному огню, несут Почетную караульную службу «Пост № 1» у Вечного огня горельефа «Скорбящая мать», у памятника «Самолет-штурмовик ИЛ-2», у Стелы «Яблонька», активно участвуют в таких социально–значимых акциях, как «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Памяти героев будем достойны», «Ветеран рядом». В 2018 году школе было присвоено имя трижды Героя Социалистического Труда, легендарного конструктора самолета ИЛ-2 Сергея Ильюшина.«Первое сентября для каждого из нас связано с началом чего-то нового: для первоклашек сегодня прозвенит первый звонок, пройдет первый урок и состоится знакомство с новыми друзьями. Для старшеклассников это последний рывок, последний этап перед самым важным выбором - выбором своего будущего, - обратилась Елена Лапушкина к присутствующим. – У вас удивительная школа, и я надеюсь, что каждый учебный день не станет для вас рутиной, а будет наполнен удивительными приключениями и открытиями».Торжественная линейка в учебном заведении завершилась знаковым для школы событием – открытием спортивного комплекса с бассейном на 4 дорожки.Капитальный ремонт проводился несколько лет и завершился благодаря поддержки Правительства Самарской области и лично Главы региона Дмитрия Азарова.Также в этот день Глава города совместно с Главой региона посетила праздничную линейку для первоклассников в Струковском саду.«Хочу поприветствовать самых юных учеников, которые сегодня первый раз вошли в школу, сделали свой уверенный шаг во взрослую жизнь. Я уверен, что самые красивые и талантливые дети живут в Самарской области. Мы верим в вас и поможем раскрыть ваши таланты», - поприветствовал Дмитрий Азаров первоклассников города.По окончании торжественного торжественной линейки Глава Самары и Глава региона ознакомились с работой игровых площадок, организованных для гостей праздника, передает пресс-служба администрации Самары.