В Самаре прошли мероприятия в честь 110-летия Маршала Советского Союза, Почетного гражданина Самары Дмитрий Устинова
30 октября 2018 19:08
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В Самарской Публичной библиотеке был организован лекторий, посвященный жизни и деятельности нашего земляка, выдающегося государственного деятеля. На мероприятии присутствовали учащиеся самарских школ, родственники Дмитрия Устинова, историки, Почетные граждане Самары.
Почётному гражданину Самары и Самарской области Максиму Оводенко в своей трудовой деятельности выдалось лично общаться с Дмитрием Федоровичем Устиновым, когда он вместе с Брежневым ездил по стране и решал судьбу оборонных предприятий. Оводенко рассказывает, что даже став большим начальником, Устинов не терял простоты и, к примеру, мог позвать любого заводчанина сыграть с ним партию в шахматы. Выходец из бедной рабоче-крестьянской семьи Дмитрий Устинов в начале великой отечественной войны стал самым молодым наркомом вооружения СССР – ему было 33 года. Именно под его руководством город Куйбышев стал Запасной столицей страны, куда были эвакуированы десятки оборонных предприятий, и за рекордно-короткие сроки было развернуто производство вооружения для фронта. Налаженная работа предприятий в тылу во многом помогла победить Германию. Затем долгое время он был Министром обороны СССР и в этой должности заслужил репутацию лучшего главы Минобороны за все годы существования страны, даже не имея военного образования.
«На примере жизни Дмитрия Федоровича Устинова необходимо воспитывать молодежь. Его называли лучшим министром обороны за все годы существования нашей страны. Его трудовой путь восхищает и доказывает, что простой человек может много достичь», - говорит Максим Оводенко, Почетный гражданин г.о. Самара и Самарской области.
«Заставить полюбить историю нельзя, а заинтересовать можно. Чтобы воспитать молодое поколение в духе патриотизма, нужно рассказывать о тех, людях которые жили в военную эпоху, какие трудности они переживали, как достигали успехов. У нас центр города, как музей под открытым небом. Со многими зданиями, памятниками, названиями улиц связаны имена героев – нужно рассказывать о них », - говорит Светлана Найденова, заместитель Главы г.о. Самара, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара.
Напомним, в октябре на школе №144 в Самаре была открыта мемориальная доска памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. Это учебное заведение с июня 2017 года носит его, также там открыт музей Боевой Славы «Маршала Д.Ф. Устинова», передает пресс-служба администрации Самары.
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