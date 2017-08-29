В Самаре прошла внеочередная выборная конференция ветеранов

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Более 400 делегатов от ветеранских организаций городов и районов области избрали на конференции новые составы руководящих органов, наметили планы дальнейшей работы по социальной защите ветеранов и патриотическому воспитаниюмолодежи, утвердили изменения и дополнения в устав.В частности, делегаты утвердили новое название организации. Теперь она называется «Самарская областная организацияветеранов», также введено новое звание «Почетный член организации».Главным вопросом повестки дня стало избрание председателя ветеранской организации. Предыдущий руководитель совета И.А.Сахаров ушел из жизни в июле 2017 года.На обсуждение была вынесена кандидатура председателя регионального отделения общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», руководителя сектора военно-патриотического воспитания молодежи «Союза генераловСамары», члена совета при Губернаторе по развитию местного самоуправления, участника войны в Афганистане, генерал-майора авиации Николая Хохлунова.В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областнойорганизации ветеранов, сообщает пресс-служба облправительства..