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В Самаре прошла стратегическая сессия «Кадровая стратегия – достояние региона»

31 июля 2018 18:36
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По мнению Главы региона, трудовой потенциал Самарской области является ее важнейшим конкурентным преимуществом.
Во вторник, 31 июля в отеле Holiday Inn в Самаре прошла стратегическая сессия «Кадровая стратегия – достояние региона». В ее работе приняли участие президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, проректор РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Буташин, руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ЗАО «ЭКОПСИ консалтинг» Марк Розин.

Открывая сессию, Дмитрий Азаров подчеркнул, что разрабатываемая сейчас стратегия социально-экономического развития региона станет ключевым ориентиром при принятии планов и программ на годы вперед.

«Для того чтобы она была точна, реализуема, она должна идти от запросов жителей региона. Именно поэтому мы обсуждаем наши замыслы в широком формате, проводим стратегические сессии по всем ключевым направлениям развития области», – отметил Глава региона.

Он напомнил, что начиная с весны подобные стратегические сессии проводились во всех муниципальных образованиях области, где каждый муниципалитет вырабатывал свои долгосрочные цели.

«Все это должно помочь нам выработать единые цели лидерского развития нашего региона», – сказал Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что все три первые стратегические сессии посвящены самому главному – благополучию, самореализации, качеству жизни граждан.

Глава региона напомнил слова Президента страны Владимира Путина о том, что позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека.

Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. «Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению Главы региона, трудовой потенциал Самарской области является ее важнейшим конкурентным преимуществом. Высокая степень урбанизации, развитая система образования, большое количество крупных предприятий и высокотехнологичных производств сформировали рынок труда с высокой долей образованных, квалифицированные кадров.

По доле высококвалифицированных работников, 38%, регион входит в пятерку территорий с наивысшим значением данного показателя в целом по стране. При этом есть и очевидные системные проблемы. Трудовые ресурсы региона сокращаются. За 6 лет с 2010 по 2016 годы они уменьшились на 71,6 тыс. человек.

Еще один вызов – это отток населения. Регион столкнулся с этой проблемой в последние три года впервые за всю историю. Руководитель области выразил уверенность в том, что создание новых высокотехнологичных рабочих мест должно играть важную роль в удержании кадрового потенциала.

Дмитрий Азаров обозначил ряд направлений, по которым необходимо вести работу для решения этой задачи.

Важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом со школьной скамьи. Например, в течение летних каникул в 2017 году было трудоустроено лишь 7% подростков при плановом показателей по РФ – 10%.

«Показатели профориентации школьников войдут в оценку эффективности руководителей образовательных учреждений», – предупредил Дмитрий Азаров.

Необходимо сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития одаренных детей. Наладить эту работу помогут такие образовательные учреждения, как детский технопарк «Кванториум», региональный Центр для одарённых детей, система образовательных программ «Взлет», «Полет», «Орбита».

Необходимо развивать инфраструктуру выявления и поддержки талантов в сферах создания и использования технологий, социальной активности и предпринимательства, информационных коммуникаций, а также наук, не входящих в школьную программу. Необходимо создать целостную систему поддержки талантливых детей. Особое внимание важно уделять развитию научно-технического творчества молодежи Самарской области, формированию у молодых людей проектного мышления. Обучение студентов актуальным профессиям в пропорциях, которые нужны экономике в будущем – еще одна сложная задача.

«Профессиональная структура выпуска наших вузов и сузов не соответствует запросам сегодняшней экономики региона, не говоря уже об экономике завтрашнего дня, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас на одну вакансию экономиста претендует 5 человек, бухгалтера – 4 человека, юрисконсульта – 3 человека. Задача требует составления научнообоснованного прогноза изменений на рынке труда».

Глава региона обозначил задачу скорректировать и выстроить эту работу под профессии будущего. Пока же взаимодействие вузов и работодателей зачастую проходит несистемно.

«Мы ждем от работодателей конкретные цифры и заказы от образовательных учреждений – какие профессии, специальности будут ими востребованы в ближайшей перспективе. И такой опыт уже нарабатывается. В свою очередь вузы должны привести свои учебные планы в соответствие с новыми квалификационным требованиями и профессиональными стандартами», – сказал Дмитрий Азаров.

В регионе уже есть положительный опыт взаимодействия ведущих вузов, таких как Самарский национальный исследовательский университет и Самарский государственный технический университет, с ПАО «Кузнецов» в разработке кейсов для квалификационных работ студентов. Этот опыт необходимо распространять в образовательной сфере региона.

Дмитрий Азаров отметил, что создать хорошие наработки в этом направлении дало участие, по инициативе Агентства стратегических инициатив, в пилотной апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Самарской области: «Мы его уже отработали в такой системообразующей отрасли региона как авиакосмическое машиностроение. В дальнейшем его необходимо масштабировать на другие приоритетные сферы экономики области».

Еще одна серьезная задача – обеспечение экономики квалифицированными кадрами рабочих профессий. Дмитрий Азаров подчеркнул: первая задача здесь – оценить и модернизировать материально-техническую базу учреждений среднего профессионально-технического образования, чтобы молодым ребятам хотелось там учиться.

В Самарской области на законодательном уровне предусмотрены меры финансовой поддержки начинающих специалистов, завершившим обучение по востребованным профессиям: ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год в течение трех лет, частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую, инновационную деятельность, частичная компенсация расходов по временному найму жилья.

Ведущим предприятиям такие средства из областного бюджета уже выделялись. Это и РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», Промсинтез, КуйбышевАзот, Сибур, Авиаагрегат и ряду других. Также разработана система премий студентам, обучающихся по актуальным для региона специальностям.

Способствуют популяризации рабочих профессий и конкурсы профессионального мастерства. Самарская область одной из первых присоединилась к движению «Молодые профессионалы». Регион находится на 4 месте в России по вовлеченности в это движение студенческой молодежи.

Отдельное внимание необходимо уделять и уже работающим людям. «Технологии, наша повседневная жизнь меняются настолько стремительно, что правилом становится непрерывное обучение в течение всей жизни. У нас в регионе есть успешные практики, когда благодаря программам переобучения, финансируемым из федерального и областного бюджета, людям удалось сохранить работу или найти новое место», – рассказал Дмитрий Азаров. Отдельно Глава региона отметил опыт сотрудничества с АвтоВАЗом. Здесь благодаря этим мерам удалось сохранить занятость 12 тыс. человек.

В целях создания условий для постоянного повышения компетенций в регионе выстраивается национальная система профессиональных квалификаций.

В Самарской области уже созданы и аккредитованы 5 центров оценки квалификаций. Регион принял участие в пилотной апробации механизмов проведения государственной аттестации среднего профтехобразования с использованием независимой оценки качества подготовки кадров. В состав комиссии вошли руководители 8 крупных предприятий и организаций. По результатам квалификационных экзаменов выдан 551 аттестат.

Глава региона подчеркнул – важно обеспечить занятость людей предпенсионного и пенсионного возраста. В настоящее время успешно организуется профессиональное обучение пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность. В этом году уже обучено 500 человек. По поручению Главы региона готовится заявка на выделение федеральных средств на эти цели.

Необходимо вести системную работу с кадровым резервом. С первых дней в должности Дмитрий Азаров поставил задачу вывести эту работу на новый уровень: «Кадровый резерв должен быть открыт для всех, кто видит своё призвание в служении обществу. Этот потенциал обязательно должен быть востребован».

Проект площадки по развитию кадрового потенциала предложили самарские участники конкурса «Лидеры России» – это Единая информационная система кадрового потенциала Самарской области «#Кадросфера». Эта система должна стать единой платформой для работы с кадровым резервом и для органов власти всех уровней, и для бизнес-сообщества.

Все обозначенные задачи носят межведомственных характер. Дмитрий Азаров отметил, в регионе должна действовать единая площадка по кадровой стратегии региона. Такой площадкой может стать Координационный совет по кадровой политике Самарской области с изменением его статуса. Он должен работать под председательством Главы региона. Дмитрий Азаров дал поручение администрации губернатора подготовить соответствующие предложения.

В общении с журналистами после пленарного заседания Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул, что цель разрабатываемой стратегии в области кадровой политики – дать возможность каждому человеку самореализоваться.

«Если мы создадим такую экосистему реализации человеческого потенциала, то мы совершенно точно добьемся успеха. А вот как этой цели достигнуть, какие задачи мы должны для себя определить, какую траекторию движения выбрать — вот для этого мы здесь сегодня и собрались», – сказал Глава региона.

Президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов отметил, что участие в стратегических сессиях как профессионалов, экспертов, так и рядовых граждан, общественников, может серьезно обогатить стратегию развития.

«Самое главное – это позволяет избежать ошибок», – подчеркнул Андрей Шаронов. Он также отметил, что это дает возможность сделать стратегию настолько интересной и близкой людям, что граждане готовы будут ее выполнять, а бизнес готов будет ее поддержать своими инвестициями.

Руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поддержал слова, прозвучавшие в выступлении Главы региона, о том, что главное в проведении стратегической сессии – неформальный подход. В работе с кадровым резервом, в поиске талантов, в развитии возможностей для самореализации людей: «Я уверен, что в Самарской области таких возможностей много. И многие инициативы, о которых мы здесь сегодня узнаем будут полезны и для региона, и для страны в целом».

После пленарного заседания работа сессии продолжилась на трех площадках: «#Кадросфера», «3К: Кадровая Корпоративная Культура», «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего», передает пресс-служба облправительства. 
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