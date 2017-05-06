В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
6 мая 2017 11:59
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В Самаре вчера, 5 мая, вечером прошла репетиция Парада Победы. Она была уже второй по счету, предыдущая состоялась 3 мая. На сей раз в мероприятии принимала участие военная техника, военные были в парадной форме, играл оркестр.
Самарцы с интересом восприняли возможность понаблюдать за репетицией, зрительские трибуны были заполнены.
Завтра, 7 мая, состоится последняя, генеральная репетиция. В ней будет участвовать полный состав парадных расчетов, военной техники и авиации. Ее также смогут посмотреть все желающие, начало в 10:00.
Напомним, военный Парад на площади Куйбышева начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники. Пропуск на парад, как и в прошлые годы, будет осуществляться по пригласительным.
После прохождения военных расчетов и техники по площади Куйбышева пройдут военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.
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