В Самаре прошла первая репетиция Парада Победы

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В Самаре на аэродроме Кряж прошла первая репетиция военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Начались тренировки пеших колонн в которых пройдут более 1,8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений, юнармейцы, представители МЧС и МВД.Совместные тренировки пешей и механизированной колонн начнутся с 16 апреля. Механизированная колонна будет представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронеавтомобилями «Тигр», ОТРК «Искандер-М», зенитными ракетными комплексами С-300, самоходными гаубицами «Мста-С», танками Т-72Б3, бронетранспортерами БТР-82А и реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град», передает пресс-служба ПВО.Фото: соцсети