В Самаре прошла конференция «Серебряный возраст»

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В Самаре при поддержке областного министерства социально-демографической и семейной политики прошла конференция «Серебряный возраст». Мероприятие организовано в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением». Для участия в конференции из 13 регионов России в областной центр прибыли представители организаций, работающих с пожилыми людьми. Регионы были представлены некоммерческими организациями, руководителями региональных ресурсных центров по работе со старшим поколением, федеральными экспертами.На конференции при участии руководителей региональных ресурсных центров прошли презентации успешных проектов и практик из различных субъектов РФ. Участники обсудили имеющиеся подходы в организации и проведении территориальных конкурсов «Мы и внуки», меры господдержки инициатив старшего поколения.Дальнейшее обсуждение вопросов, которые волнуют ветеранов, продолжилось на сессии «Старикам тут место? Или темы, о которых молчат». Деятельное участие в конференции приняли практики – руководители региональных ресурсных центров по работе со старшим поколением и представители регионов-участников – руководители НКО. Широкому кругу заинтересованных слушателей они презентовали достижения своей работы с пожилыми людьми.Также на конференции свои наработки представил пензенский фонд «Гражданский Союз» с проектом «Дети войны: связь поколений», делились опытом Клуб деловых старух из Ульяновска и мастера хлебопечения из Самары, вместе с президентом уральского некоммерческого партнерства Валентиной Славиной обсудили тему самоорганизации старшего поколения, трудоустройство и ведение бизнеса в пожилом возрасте. Параллельно с этим на конференции проходили тренинги и креатив-сессии на темы: «Сообщества, старшее поколение: ценности, смыслы, действия», «Эффективность территориальных программ», «Креатив-сессия по формированию общих сетевых мероприятий», «Тренинг для тренеров» и др., сообщает сайт облправительства.