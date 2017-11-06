В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти

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Парадные расчеты построены. Командующий Парадом генерал-майорпроверяет готовность подразделений и выдает последние инструкции.Генеральная репетиция Парада Памяти прошла сегодня на площади им. Куйбышева в Самаре. Участие приняли 92 парадных расчета из Самарской области, регионов ПФО и Санкт-Петербурга. Парад Памяти пройдет в областной столице 7 ноября 2017 года в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Посвящен Парад Памяти будет Полководцам Победы, а площадь Куйбышева станет центральной федеральной площадкой в этот день.Глава регионалично побывал на репетиции Парада Памяти и оценил готовность как площади им. Куйбышева, так и парадных расчетов к столь масштабному событию в регионе. «Все участники Парада прибыли в Самару, размещены; парадные расчеты в полной готовности, выставочные павильоны, гусеничная техника установлены на своих местах, площадь Куйбышева готова принять 7-ой Парад Памяти в Самаре», - рассказали главе региона организаторы.Начнется Парад Памяти ровно в полдень. Полководцы Победы, непосредственно связанные с историей Куйбышева, Приволжского Федерального округа, 65-ой стрелковой дивизии и Ленинградского фронта, станут главными героями Парада Памяти. Именно 65-ая стрелковая дивизия буквально через несколько дней после военного Парада на площади Куйбышева, в ноябре 1941-го вступила в бой на Ленинградском фронте и выбила немцев из Тихвина.Реконструкция битвы «Тихвинская операция» состоится в рамках Парада Памяти. В парадном строю, включая сводный оркестр, пройдут 92 расчета действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИИ, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов.На Парад Памяти уже в третий раз приедет народный артист СССР Василий Лановой. Приглашены представители дипломатических миссий, иностранных посольств и ведомств, которые в числе 22 государств были эвакуированы в «запасную столицу». Особое внимание - ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.Атмосфера военного Парада ноября 1941-го будет воссоздана: также оформленная трибуна; ритуал, команды, марши, которые звучали на Парадах того времени; знамена будут соответствовать знаменам частей и соединений 1941 года. На Параде будет представлена именно та военная техника, которая в ноябре 1941 года находилась на вооружении Красной Армии, сообщает пресс-служба оргкомитета парада.