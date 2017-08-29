В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер

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Участники акции высадили липовую аллею и выпустили в одно из озер молодых карпов. В акции приняли участие жителиокрестных домов, представители общественных советов микрорайонов, активисты ОНФ и студенты Самарского государственного экономического университета.Особое внимание уделяется очистке самих водоемов. Например, уже проведено водолазное обследование дна акватории Нижнего пруда, осуществлен подъем посторонних предметов из водоема, удалены донные отложения, очищена отмусора береговая полоса. На финишную прямую выходят работы по завозу грунта и выравниванию береговой линии.Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых обсудят проект благоустройства Воронежских озер, сообщает пресс-служба администрации Самары.