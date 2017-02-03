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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре прошла акция для пешеходов «Госавтоинспекция зажигает звезды»

3 февраля 2017 17:33
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Неожиданностью для пешеходов было предложение сфотографироваться с хештегом «Я звезда!».
На нерегулируемом пешеходном переходе улицы Г. Димитрова пешеходам переходящим проезжую часть волонтеры (учащиеся школы №157 и студенты Поволжского государственного колледжа) вручали световозвращающие элементы в виде звезд.

Неожиданностью для пешеходов было предложение сфотографироваться с хештегом «Я звезда!». Пешеходы охотно соглашались, узнав о том, что фотографии будут размещены в интернет-портале, где будет проходить голосование, и самый
обаятельный пешеход, фотография которого наберет наибольшее количество голосов, получит суперприз от Госавтоинспекции.

В итоге за полчаса с хештегом «Я звезда!» сфотографировались 10 законопослушных пешеходов.

Данной акцией Госавтоинспекция хотела привлечь внимание пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а именно к переходу проезжей части только в строго отведенных местах. А также напомнить о световозвращающих элементах, об их ношении на верхней одежде в темное время суток, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары. 
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Комментарии



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