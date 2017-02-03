В Самаре прошла акция для пешеходов «Госавтоинспекция зажигает звезды»

41

Неожиданностью для пешеходов было предложение сфотографироваться с хештегом «Я звезда!». Пешеходы охотно соглашались, узнав о том, что фотографии будут размещены в интернет-портале, где будет проходить голосование, и самыйобаятельный пешеход, фотография которого наберет наибольшее количество голосов, получит суперприз от Госавтоинспекции.В итоге за полчаса с хештегом «Я звезда!» сфотографировались 10 законопослушных пешеходов.Данной акцией Госавтоинспекция хотела привлечь внимание пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а именно к переходу проезжей части только в строго отведенных местах. А также напомнить о световозвращающих элементах, об их ношении на верхней одежде в темное время суток, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.