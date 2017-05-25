В Самаре прошла акция «От Мала до Велика - за безопасность на дорогах»

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24 мая в 11:00 на ул. Ново – Садовая (центральный вход в Загородный парк) сотрудники ГИБДД г. Самары совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль», волонтерами Самарского Поволжского колледжа, обучающимися Школы № 58 г.о. Самара и ветеранами «Самарского городского Совета Ветеранов» провели профилактическое мероприятие «От Мала до Велика - за безопасность на дорогах!».Участники данного мероприятия переходили проезжую часть с баннером «За безопасность на дорогах» и таким образом рекомендовали всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД.Каждому законопослушному водителю и пешеходу школьниками и волонтерами были вручены конверты с надписью «Дисциплинированному водителю (пешеходу): ЛИЧНО в РУКИ» и ленты с лозунгом «Я соблюдаю ПДД».Кроме того, всем участникам дорожного движения предлагали присоединиться к акции и сделать памятное фото на фоне баннера с логотипом мероприятия.Не было ни одного равнодушного, который получив из рук ребенка или подростка подарок, не пообещал неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.Сотрудники городской ГИБДД и активисты общественного объединения «Ночной патруль» уверенны, что общими усилиями, возможно, снизить риск возникновения автоаварий.