В Самаре прошла акция «От Мала до Велика - за безопасность на дорогах»
25 мая 2017 09:39
94
24 мая в 11:00 на ул. Ново – Садовая (центральный вход в Загородный парк) сотрудники ГИБДД г. Самары совместно с активистами общественной организации «Ночной патруль», волонтерами Самарского Поволжского колледжа, обучающимися Школы № 58 г.о. Самара и ветеранами «Самарского городского Совета Ветеранов» провели профилактическое мероприятие «От Мала до Велика - за безопасность на дорогах!».
Участники данного мероприятия переходили проезжую часть с баннером «За безопасность на дорогах» и таким образом рекомендовали всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД.
Каждому законопослушному водителю и пешеходу школьниками и волонтерами были вручены конверты с надписью «Дисциплинированному водителю (пешеходу): ЛИЧНО в РУКИ» и ленты с лозунгом «Я соблюдаю ПДД».
Кроме того, всем участникам дорожного движения предлагали присоединиться к акции и сделать памятное фото на фоне баннера с логотипом мероприятия.
Не было ни одного равнодушного, который получив из рук ребенка или подростка подарок, не пообещал неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Сотрудники городской ГИБДД и активисты общественного объединения «Ночной патруль» уверенны, что общими усилиями, возможно, снизить риск возникновения автоаварий.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 мая 2017 10:35
Они названы в честь знаменитых людей. Социум
34
25 мая 2017 10:06
Затем состоится закрытие зимнего этапа областных соревнований. Социум
77
25 мая 2017 09:39
В мероприятии приняли участие школьники и волонтеры. Социум
93
Здравоохранение
24 мая 2017 09:24
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
191
23 мая 2017 16:56
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать... Здравоохранение
154
23 мая 2017 16:30
В апреле в приемное отделение Самарской больницы им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время. Здравоохранение
259
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
35
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
234
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
374
Образование
24 мая 2017 16:56
"Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда." Образование
275
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
402
19 мая 2017 10:45
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
433
Культура
24 мая 2017 18:31
В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая в 13:00 по московскому времени одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации... Культура
192
23 мая 2017 11:59
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
334
19 мая 2017 11:59
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
312
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
84
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
196
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
456
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
830
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
625
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1311
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1429
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1599
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2890
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1535
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1186
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
711
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1080
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2345
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3342
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают