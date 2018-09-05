В Самаре прошла академическая книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018»

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Выставка была приурочена к вековому юбилею университетского образования в регионе. В Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие мероприятия. Ученых, преподавателей, аспирантов и студентов региональных вузов, а также представителей научных организаций и ведущих предприятий поздравил глава региона Дмитрий Азаров.Начав свою работу в театре оперы и балеты, выставка продолжила свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке, где все желающие могли познакомиться с новинками академической литературы, выпускаемой региональными вузовскими издательствами. В том числе, уникальные издания местных ученых по самым разным направлениям деятельности – краеведение, культура, философия, педагогика, медицина, право. 18 участников – ведущие учебные заведения губернии, Российский государственный архив в Самаре, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский историко-краеведческий музей им П.В. Алабина представили изданные результаты своей научной деятельности. Всего на стендах было выставлено более 500 книг: учебников, справочных изданий, учебных пособий, монографий. Так, любители истории Самарского края смогли полистать редкие по своей тематике издания – например, сборник меню эпохи модерна, художественный текстиль в регионе, монастыри Самарского края 16-20 веков и даже народные песни самарской свадьбы. Для педагогов и преподавателей оказался интересен большой выбор научно-методических пособий, призванных совершенствовать технологии преподавания по школьным предметам – русский язык, математика, география и т.д. Также большой выбор научно-технической литературы, медицинских учебных пособий, изданий по экономической тематике – каждый специалист, студент, учащийся мог найти литературу для своего дальнейшего роста и развития.Изюминкой выставки стал стенд областной универсальной научной библиотеки, подготовленный Музеем книги и истории. Чего стоит, например, сборник арифметических задач, который выдержал 86 изданий в Санкт-Петербурге и Риге, и был напечатан в Самаре в 1918 году. Или учебник русского языка, также датированный 1917-1918 годом, который был издан одним из первых после реформы русской орфографии начала 20 века и определен в предисловии как «несущий новаторские идеи». И взбудораживший современную научную и культурную общественность учебник «Обозрение и план преподавания наук на историко-филологическом факультете» - это первое издание Самарского университета, датированное 1918 годом, существующее в единственном экземпляре и единственное в мире. Раритет - как наглядное свидетельство 100-летия вузовского образования в нашем регионе. Все эти издания вышли в период существования Комуча в Самарской области.Также в рамках работы выставки «Университет-Наука-Город-2018» Самарской областной универсальной научной библиотекой для представителей вузов был организован обучающий лекторий по вопросам издательской деятельности. Например, скайп-лекция Дмитрия Ивановича Попова, доктора технических наук, профессора, проректора по науке и инновациям Сочинского государственного университета на тему «Особенности электронного книгоиздания с элементами дополненной реальности». Собравшихся университетских книгоиздателей погружали в мир новых технологий, как дополненная реальность (не путать с виртуальной) может встать на службу знаний. Особым образом созданная и при помощи доступных мобильных приложений, книга способна в прямом смысле «оживать». Например, в учебнике химии, если посмотреть на него через мобильное приложение, учащийся увидит химическую реакцию в действии или движение молекулы, в учебнике истории карты покажут динамику исторических событий, - иными словами, иллюстрации в движении как дополнительный ресурс в освоении материала. Далекое будущее? Сотрудники научной библиотекой уверены, что не такое уж и далекое, поэтому к нему надо готовиться уже сегодня. Тем более, по словам лектора, количество инвестиций в данные технологии с каждым годом растет с геометрической прогрессией.Образовательный лекторий выставки продолжили выступления главных библиографов информационно-библиографического отдела СОУНБ Ирины Леонидовны Сабельниковой по насущной для профессионалов теме «Государственные и отраслевые стандарты для издателей: применение стандартов СИБИД» и Ольги Валентиновны Кузьминой по не менее актуальному вопросу «Современные стандарты для издателей: библиографические стандарты».Выставочный день завершил круглый стол «Перспектива: Университет-Наука-Город», где представители вузовских издательств совместно с заместителем и.о. директора по науке СОУНБ Натальей Михайловной Малковой, руководителем медиацентра самарского филиала МГПУ Олегом Викторовичем Московским, представителями областной универсальной научной библиотеки обсуждали пути развития и самой выставки, и собственного профессионального сообщества. Университетские издательства сегодня в России – это в прямом смысле флагман книгоиздательства и по контенту, и по оформлению продукции, они могут задавать тон в профессиональном сообществе, поэтому так важно самим понимать куда двигаться дальше. В итоге представители вузовских издательств договорились встречаться и обмениваться информацией о своих новинках и в периодах между выставками, создать постоянно действующую социальную интернет-площадку для анонсирования новых изданий и обмена опытом.Все участники выставки – издательства университетов - получили соответствующие дипломы. А лучшие издания, представленные на книжной выставке «Университет-Наука-Город-2018» останутся в фондах научной библиотеки. Каждый желающий сможет познакомиться с ними, придя в отдел искусств, где будет организована выставка лучших книг прошедшей выставки.Наталья Михайловна Малкова, заместитель директора по науке Самарской областной универсальной библиотеки: «Книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018» существует в регионе уже 16 лет и, несмотря на то, что проводится раз в два года, самарцы про нее не забывают, мы регулярно наблюдаем живой интерес со стороны жителей Самары. В этом году представители вузов много говорили о едином образовательном пространстве, которое призвано работать на развитие интеллектуального потенциала нашего региона. Самарская областная универсальная научная библиотека, как консолидирующий центр региональной науки, готова поддерживать вузы, в частности издательства. Со своей стороны мы будем предоставлять ресурсы и выступать с различного рода инициативами, способствуя развитию регионального научного и образовательного пространства», передает пресс-служба минкульта СО.