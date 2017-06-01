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В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»В течение двух дней было заслушано более ста докладов.30-31 мая в СамГУПС состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ Мицук Игорь, митрополит Самарский и Сызранский Сергий, советник губернатора Самарской области Андрончев Иван.В течение двух дней на площадке университета СамГУПС осуществляли свою работу 6 научных секций, среди которых: «История России и русской культуры», «Философия: история и современность», «Православная теология», «Иностранные языки и литературы в научно-образовательном дискурсе современной России», «Проблемы образования и воспитания», «Современные тенденции развития русской и славянской филологии: теория и методика преподавания». Также, в рамках конференции была организована работа круглого стола «Консолидация ресурсов студенческого самоуправления в университетском комплексе».В столь масштабном и значимом мероприятии приняли участие ученые из разных регионов России и зарубежных стран. В течение двух дней было заслушано более ста докладов. Мероприятие позволило обсудить актуальные проблемы современной российской культуры, а также вернуться к ее истокам и еще раз вспомнить о нашем богатом культурном наследии, обменяться опытом научных изысканий и преподавания гуманитарных дисциплин.Подводя итоги научного форума, единогласным решением участников и организаторов были поставлены еще более грандиозные цели, которые, без сомнения, найдут воплощение в следующем году.