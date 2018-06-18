В Самаре прошла «Литературная ночь»

186

На площадке перед зданием Самарской областной юношеской библиотеки расположился выставочный стенд с серий плакатов «Окна РОСТА». Небольшая экспозиция знакомила зрителей с Маяковским-художником, создававшим, наряду с другими мастерами, меткие сатирические изображения на злобу дня. Проверить свои знания о жизни поэта знатоки могли, приняв участие в литературной викторине.Основную программу мероприятия открыл поэтический свободный микрофон «Во весь голос!». Его участники читали свои любимые стихотворения Маяковского, в число которых вошли и такие популярные, как «Лиличке», «Послушайте!», «Облако в штанах», и менее известные – «Ужасающая фамильярность», «Краснодар», «Верлен и Сезанн» и другие. Благодаря чтецам из Франции, Латвии, Эквадора, Италии, Испании, Тайваня и Германии поэзия Маяковского в этот вечер звучала не только на русском языке. Необычное литературно-музыкальное прочтение стихов представили самарские творческие коллективы: «Дайте Грэмми», а также дуэт «Фаберже» и Нина Олешко. Путем зрительского голосования были определены финалисты конкурса - Александр Горшенин, Нина Олешко и Эдуард Янчевский. По итогам финала победителем и самым ярким чтецом был признан Эдуард Янчевский.Стать немного ближе к Маяковскому-художнику гостям Литературной ночи позволил мастер-класс Николая Воронина по созданию линогравюры. Эта несложная, на первый взгляд, техника требует осторожности и точности во время работы. Под руководством Николая участники мастер-класса изготовили линогравюры в стиле советского агитационного плаката.Самарские поэты Алексей Ларин и Татьяна Губанова представили выразительный поэтический перформанс «Фрагменты речи влюбленного» - размышление вслух, попытка воспроизвести и еще раз понять речь, которую ведет влюбленный человек.- Что переживает влюбленный? - спрашивают авторы. - Восхищение любимым, ожидание обнадеживающих жестов, взаимное чувство, доверие. И наоборот: наступление разочарования, приступы отчаяния. Все это складывается в мозаику сознания влюбленного и рождает из частиц мысли, памяти и чувственных переживаний его внутренний обособленный язык.В завершение вечера для посетителей выступил с музыкальной программой Юрий Бабединов. Кроме того, в рамках Литературной ночи прошли показы фильмов с участием Владимира Маяковского, сообщает пресс-служба СОУНБ.