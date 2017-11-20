В Самаре прошел смотр и развод гарнизона полиции

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На площади имени Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественных объединений правоохранительной направленности - добровольной народной дружины и «Народного контроля», а также сотрудники частных охранных организаций. Готовность нарядов к несению службы проверили заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полициии руководитель Управления МВД России по г. Самаре полковник полицииТоржественный гарнизонный смотр начали с награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили стражам порядка и общественникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в дело по предупреждению и раскрытию преступлений. Одну из благодарностей получил сотрудник добровольной народной дружины Данил Ермолаев, который во время патрулирования с полицейскими первый нашел пропавшего ребенка.После церемонии награждения Алексей Гринь и Дмитрий Блохин проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к службе. Затем до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.В завершении строевого смотра жителей и гостей города ждала самая зрелищная его часть. Свою боевую подготовку, владение оружием и рукопашным боем наглядно продемонстрировали сотрудники спецподразделений. Госавтоинспекторы показали, сколь стремительно и слаженно проходят задержания правонарушителей на дороге.Кинологи продемонстрировали работу своих четвероногих стражей порядка по задержанию предполагаемого преступника. Кстати, применение служебных собак во время поисковых и следственных мероприятий значительно повышает шансы на достижение положительного результата.После торжественного марша под сопровождение оркестра стражи порядка получили приказ приступить к службе. Строевым шагом по площади Куйбышева прошли сотрудники самарской полиции, бойцы ОМОНа самарского отделения Росгвардии, инспекторы ГИБДД, полицейские патрульно-постовой службы, кинологи, полицейская кавалерия городского полка ППСП.Руководитель Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Блохин положительно оценил готовность стражей правопорядка к несению службы, сообщает облМВД.