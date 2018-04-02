В Самаре прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

65

Главная задача Всероссийской олимпиады ПАО «Россети» – не только выявить по-настоящему талантливых ребят, обладающих хорошими знаниями в области математики, физики и информатики, способных к инновационному мышлению, техническому творчеству, но и мотивировать школьников к дальнейшему обучению в высших и средне-специальных заведениях по программам энергетической направленности.Участие в масштабном мероприятии приняло около 70 школьников 9 и 10 классов. Среди участников были и дети сотрудников самарского филиала ПАО «МРСК Волги», уже определившиеся с будущей профессией и решившие пойти по стопам своих родителей. В рамках регионального этапа, который состоялся в минувшие выходные, школьники имели возможность проверить себя в точных науках. К оценке конкурсных работ были привлечены специалисты «Самарских распределительных сетей», а также профессорско-педагогический состав СамГТУ.Итоги будут подведены 14 апреля и размещены на официальном сайте «МРСК Волги» http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/vserossiys/.Участников, успешно прошедших региональный этап, будет ждать еще одно испытание - решение комплексных заданий (кейсов),направленных на проверку творческих способностей, а также прикладных задач в области электроэнергетики.Победители олимпиады получат возможность провести летние каникулы в одном из крупных образовательных центров, где будет организована энергетическая проектная смена ПАО «Россети», сообщает пресс-служба филиала ПАО "МРСК Волги" – "Самарские распределительные сети".