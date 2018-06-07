В Самаре прошел первый конкурс профессионального мастерства среди социальных педагогов

В конкурсе приняли участие социальные педагоги, непосредственно оказывающие помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации: приемным, опекунским, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.Конкурс прошел в три этапа. Первый предварительный этап «Открытое мероприятие» прошел 22 и 24 мая. Участники представили открытое мероприятие на базе районных подразделений Центра. Лучшими на предварительном этапе были Тоскина Ирина (Промышленное подразделение), Белоусова Наталья (Советское подразделение), Березкина Ольга и Корабельникова Надежда (Куйбышевское подразделение).С видеозаписями открытых мероприятий можно познакомиться на сайте ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» www.gc-semya.ru в разделе «Социальный педагог года 2018».Второй этап конкурса прошел 6 июня. Каждый участник должен был представить себя жюри конкурса и подготовить «Визитную карточку: я социальный педагог». Главное назначение этого этапа — знакомство с участниками конкурса и их работой в подразделении. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов, показали уровень своего профессионального мастерства в задании «Решение педагогических ситуаций». Это социальные педагоги Ирина Тоскина, Наталья Белоусова, Надежда Корабельникова, Ольга Березкина и Анна Айрапетянц. В качестве «Кейса» использовалась реальная проблемная ситуация. Трое участников, набравших наибольшее количество баллов, приняли участие в открытой дискуссии по актуальной социально-значимой проблеме. Первое место члены жюри единогласно присудили Ирине Тоскиной (Промышленное подразделение), второе место — Надежде Корабельниковой (Куйбышевское подразделение), третье место — Наталье Белоусовой (Советское подразделение).Любой конкурс – это работа, работа творческая, напряженная не только для участников, но и для жюри. В составе жюри - Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова, руководители городской службы семьи, представители высшей школы психологии, опытные социальные педагоги, победитель областного конкурса «Педагог-психолог 2017» в сфере социального обслуживания населения.Обращаясь к социальным педагогам, Татьяна Козлова поблагодарила участников конкурса и вручила благодарственные письма за работу по защите прав и интересов несовершеннолетних.Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева также поздравила участников и вручила почетные грамоты специалистам ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа». Регина Воробьева дала высокую оценку мероприятию, отметила его актуальность и предложила сделать конкурс традиционным.Все участники конкурса награждены благодарственными письмами Самарской Губернской думы и денежным вознаграждением от ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа». Спонсоры конкурса Загородный комплекс «Циолковский», Издательский дом «Федоров», Садовый Центр Веры Глуховой, фитнес-центр «Спортзавод», Самарская Областная Общественная Организация Общество Знание, Мастерская красоты Татьяны Макаровой и частные благотворители также подготовили для социальных педагогов призы и подарки, пожелав всем дальнейшего творческого развития, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети