В Самаре прошел памятный вечер в честь легендарного конструктора Дмитрия Козлова

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Памятный вечер к 100-летию Почетного гражданина Самары и Самарской области, конструктора, дважды Героя Социалистического труда Дмитрия Ильича Козлова состоялся вчера в городском Дворце ветеранов. В мероприятии, посвященном жизни и научной деятельности легенды ракетно-космической отрасли, приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, Почетные граждане города, сотрудники и ветераны РКЦ «Прогресс».«Юбилей Дмитрия Ильича Козлова, который мы отмечаем в этом году, - значимое событие в жизни города. Очень важно, чтобы наши дети, школьники, студенты, жители и гости Самары знали его имя, могли по достоинству оценить масштаб его личности и вклад в развитие страны», – подчеркнула Елена Лапушкина.Памятные акции в честь знаменитого конструктора будут проходить в Самаре в течение всего года. Это научно-технические конференции, показы фильмов, молодежный образовательный форум, экскурсии, конкурсы студенческих научных работ и многие другие. Кроме того, к юбилею Дмитрия Ильича будет заложена памятная аллея.Помимо культурно-массовых и просветительских мероприятий, будет благоустроен сквер имени Фадеева, расположенный вдоль дома, в котором проживал Дмитрий Козлов.Напомним, это общественное пространство было выбрано самарцами в ходе рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды. После проведения ремонтных работ здесь появится беговая дорожка, спортивная площадка, хоккейная калда с трибунами, площадка для воркаута и детская площадка с водными элементами, новые пешеходные зоны и зеленые насаждения, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации