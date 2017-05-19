В Самаре прошел областной слет старших пионервожатых
19 мая 2017 20:29
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В мероприятии приняли участие представители детских общественных организаций «Российское движение школьников», «Пионеры Тольятти», «Лига волонтеров Самары», ветераны пионерского движения, организаторы современного детского движения, представители органов власти.
Возрождающееся сегодня по инициативе Президента РФ Путина школьное движение имеет статус общественно-государственного. Главная задача - вовлечение широких слоев общества, и в первую очередь подрастающего поколения, в решение проблем, которые стоят перед страной, сообщает пресс-служба облправительства.
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