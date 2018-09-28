В Самаре прошел областной чемпионат по мини-футболу среди сотрудников ГИБДД

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Футбольные состязания для полицейских - это не только возможность продемонстрировать свою физическую подготовку и стремление к победе, но и показать коллегам и болельщикам, насколько занятия спорта сплачивают коллективы.Многие команды уже не первый год приезжают на спортивные площадки Самары, чтобы побороться за звание лучшей футбольной команды среди сотрудников полиции.На торжественной церемонии открытия врио начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Андрей Коновалов и врио начальник УГИБДД главка, полковник полиции Юрий Некрасова поприветствовали спортсменов из Самары, Тольятти, Волжского, Красноярского, Елховского, Ставропольского, Кинель-Черкасского, Похвистневского, Безенчукского, Нефтегорского, Богатовского, Хворостянского, Приволжского районов, из Сызрани, Новокуйбышевска и Жигулевска.Также пожелать всем командам победы, упорной игры, спортивного азарта и красивых голов пришли председатель местной общественной организации «Самарская городская федерация футбола» Марушко Сергей Васильевич и заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер спорта СССР Садовников Вячеслав Васильевич.Перед стартовым свистком боевой дух футболистов поддержали музыкальные композиции в исполнении оркестра Культурного центра МВД России по Самарской области, и выступление певца Рустама Ахмедова. Также спортсменов ждал танцевальный подарок от группы поддержки INDIGO.После проведения жеребьевки и составления турнирной таблицы, команды сошлись в стыковых матчах, полностью отдавая себя игре и до финального свистка отчаянно сражаясь за победу.Завершился 8-й, традиционный кубок по мини-футболу подведением итогов и награждением победителей.по итогам турнира досталась команде специального батальона ДПС Самарской областизавоевала команда сотрудников ДПС ГИБДД У МВД по г.Самарев турнире по мини-футболу заняли сотрудники ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области