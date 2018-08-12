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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста

12 августа 2018 15:38
4318
Согласованный с властями митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Самаре.

Акция состоялась в одном из гайд-парков Самары - сквере Родина, расположенном на промышленной окраине областного центра.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год, передает Интерфакс.

По данным  администрации города Самары в сквере собралось около 700 человек.

В конце митинга горожане приняли резолюцию. Кроме отмены реформы, они выступили за полный возврат всех льгот пенсионерам. В резолюции были сформулированы требования к органам исполнительной и законодательной власти рассмотреть все предложения и учесть мнение народа.

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