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В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение

27 января 2018 14:15
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В конце митинга была принята резолюция с требованиями возврата системы льгот на уровень 2016 года.
В Самаре в сквере "Родина" на Безымянке прошел митинг коммунистов, собравший по оценкам организаторов порядка 1000 человек. 

Митингующие  выступили за полное возвращение льгот пенсионерам и другим категориям граждан.

Была принята резолюция с требованиями возврата системы льгот на уровень 2016 года: возвращение безлимитного проезда по социальной транспортной карте, возвращение льгот по ЖКХ, отмена ограничений для работающих ветеранов.

Следующий митинг коммунисты планируют провести 17 февраля. Место его проведения пока не определено. 
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Комментарии



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