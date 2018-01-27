В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

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Митингующие выступили за полное возвращение льгот пенсионерам и другим категориям граждан.Была принята резолюция с требованиями возврата системы льгот на уровень 2016 года: возвращение безлимитного проезда по социальной транспортной карте, возвращение льгот по ЖКХ, отмена ограничений для работающих ветеранов.Следующий митинг коммунисты планируют провести 17 февраля. Место его проведения пока не определено.