В Самаре прошел крупный митинг против повышения пенсионного возраста
12 августа 2018 15:38
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Выступило около 30 чел, в том числе представители КПРФ, ЛДПР, Яблока, НПСР и других.
В резолюции четыре пункта: не принимать закон о повышении пенсионного возраста, вернуть все льготы пенсионерам, сокращенные в Самарской области в 2017 году, отставка правительства РФ и депутатов "Единой России".
Следующие акции протеста против повышения пенсионного возраста в Самаре объявлены на 2 и 8 сентября. Организаторы намерены провести в эти дни митинг и шествие. О месте проведения будет объявлено дополнительно.
Видео здесь.
По данным правоохранительных органов в сквере собралось около 700 человек.
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В резолюции четыре пункта: не принимать закон о повышении пенсионного возраста, вернуть все льготы пенсионерам, сокращенные в Самарской области в 2017 году,... Социум
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