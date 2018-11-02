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В Самаре прошел конкурс автомобильного мастерства «Автоледи - 2018». Соревнования проходили на крупнейшей площади в Европе - площади Куйбышева, принять в них участие по регламенту могли женщины-водители в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение с категорией «В». Участницы соревновались в знании Правил дорожного движения, продемонстрировали искусство управления автомобилем, в том числе и так называемое «фигурное вождение», а также показали свои творческие номера.Жюри, в состав которого входили сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Самаре, а также представители одной из автошкол города Самары, сети заправочных автостанций и страховой компании оценивали участниц конкурса на трех этапах: теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения судили независимые эксперты-представители одной из крупнейших городских автошкол; мастерство вождения оценивали представители РЭО ГИБДД Самара; творческий, самый интересный для зрителей конкурс, оценивал руководитель ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции Андрей Карпочев. Девушки читали стихи, пели песни и представляли свои кулинарные шедевры.Победительницей конкурса стала учительница младших классов, которая поразила всех не только представляя свой автомобиль в творческом конкурсе, но и показав отличные результаты в теории и мастерстве вождения.За первое место партнеры Госавтоинспекции по проведению конкурса вручили Яне Еленой топливную карту, за второе место Цепкова Анна получила кофе-машину, третье призовое место принесло Браун Диане награду в виде соверменного гаджета.Остальные участницы конкурса также не остались без внимания и получили дипломы участниц, а также приятные сувениры. передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области