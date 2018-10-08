В Самаре прошел историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории»

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В полдень улица Ленинская (на протяжении квартала от ул. Рабочей до ул. Красноармейской) на несколько часов погрузилась в атмосферу Самары 1918 года. Каждый, кто пришел на фестиваль, перенесся, словно на машине времени, на 100 лет назад, в осень 1918 года. Улица забурлила повседневными заботами: здесь можно было услышать мелодии уличных музыкантов, стать свидетелем стихийного митинга против мобилизации в армию КОМУЧа. Любой желающий мог «взять заём» в конторе «Русско-Азиатского банка» в виде настоящих «КОМУЧевских рублей», правильно ответив на вопросы краеведческой викторины, и потом, в течение мероприятия приобрести на них газеты тех лет и пирожки.Одним из центральных событий фестиваля стала реконструкция сражения, ознаменовавшего переломный момент в Гражданской войне. Участники военно-исторических клубов воссоздали эпизоды боевых действий, предшествовавших взятию Самары красными в октябре 1918 года и изгнанию из города белочехов.Заведующий домом-музеем М.В. Фрунзе, один из организаторов фестиваля Андрей Гончаров отметил: «Популярность фестиваля в России достаточно велика, клубы практически со всей страны съехались в Самару, так как тема КОМУЧа очень любима среди реконструкторов».В реконструкции сражения приняли участие 216 человек из военно-исторических клубов Самары, Москвы, Тольятти, Димитровграда, Уфы, Екатеринбурга, Новокуйбышевска, Чапаевска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Белгорода, Саратова и Казани.Далее действие перенеслось в здание музея им. П.В. Алабина, где посетители смогли написать телеграмму пером и чернилами, а также посоревноваться в чтении текстов с дореволюционной орфографией, разучить танцы «белой эмиграции» с преподавателями школы танцевального перевоплощения «Феникс» и клуба историко-бытового танца «Свита». В тематической фотозоне, организованной представителями Самарского обкома КПРФ, любой желающий смог почувствовать себя в роли редактора большевистской газеты.Затем на сцене кинозала музея актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького представили инсценировку по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Завершился фестиваль выступлением хора под управлением почетного гражданина Самарской области В.М. Ощепкова с песнями времён Гражданской войны.Мероприятие посетило более 3 тысяч человек, передает пресс-служба облправительства.