В Самаре прошел гала-концерт первого областного фестиваля "Душа баяна"

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Самой младшей участнице фестиваля - 5 лет, самому опытному - 93 года!Председатель жюри фестиваля Сергей Войтенко:"Хочу поблагодарить инициатора фестиваля - Дмитрия Азарова за то, что каждый житель губернии может проявить себя".Обладателем Гран-при фестиваля "Душа Баяна" стал художественный коллектив "Русский сувенир" и ансамбль баянистов "Экспромт" (Отрадный).Главный приз - баян с индивидуальным дизайном -руководителю коллектива Галине Бердниковой вручил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.