В Самаре прошел баскетбольный турнир Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева
2 сентября 2018 19:56
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Нынешний турнир - девятый по счету. С каждым годом соревнования становятся более масштабными, и этот год не стал исключением:
«Еще недавно здесь, на самой большой площади Европы, бушевали футбольные страсти. А сегодня баскетбол отвоевал позиции и снова царствует на главной площади города. В этом году турнир уже поставил рекорд – на 22 площадках играют 234 команды. Я уверен, что в будущем география турнира будет расширяться, и мы будем принимать еще больше гостей»,- отметил Дмитрий Азаров.
После церемонии открытия состоялся традиционный товарищеский Матч Звезд по баскетболу 3×3, в котором глава региона возглавил команду "Красных". Вместе с ним вышли на площадку призер Олимпиады и чемпионата мира по баскетболу Ольга Артешина, ветераны баскетбольного клуба «Строитель» Игорь Бочкарев и Андрей Макеев, президент баскетбольного клуба «Политех-СамГТУ» Евгений Франк, президент баскетбольного клуба «Космос» Виктор Белов, президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.
Конкуренцию им в составе команды «Белых» составили чемпионка Европы по баскетболу Екатерина Рузанова, главный тренер команды «Самара» Игорь Грачев, ветеран «Строителя» Виктор Кулагин, член правления федерации баскетбола области Сергей Савельев, представители предприятий-партнеров турнира.
В рамках Samara Open были разыграны призы в 14 категориях. В этом году призовой фонд турнира составил 500 тысяч рублей. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации Самары, Федерации баскетбола Самарской области, Федерации баскетбола города Самары, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото здесь.
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