В Самаре прошел XXIV Фестиваль прессы

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В субботу, 27 мая состоялся традиционный журналистский праздник – фестиваль «Пресса 2017». дник впервые прошел на новом месте - в парке имени Юрия Гагарина. Мероприятие прошло под девизом «Самара в игре» и было посвящено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.Организаторы – администрация Самары и областной Союз журналистов - подготовили для гостей Фестиваля массу сюрпризов: выступления музыкальных и танцевальных коллективов, розыгрыши призов, акции, викторины, и, конечно же, футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов».Всего на Фестивале было развернуто более 20 площадок, представивших как ведущие СМИ региона, так и студенческие, ведомственные и национальные издания.Почетным гостем праздника стал Посол Самары на предстоящем футбольном первенстве Тагир Хайбулаев.Благодарственными письмами отметили ведущие городские и областные СМИ. После торжественной церемонии открытия глава города и другие почетные гости прошлись по представленным площадкам и пообщались с журналистами.