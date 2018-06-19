В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»

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Мероприятие было наполнено футбольной тематикой, так как именно в этот день состоялось открытие ЧМ-2018.В этот день многие пришли сдавать кровь впервые, но были также и те, для кого донорство – образ жизни и определенный путь, по которому они следуют уже многие годы. Надеемся, что все кто только вступил в донорские ряды, будут регулярно приходить на станцию переливания крови.Кровь сдали 200 человек, а значит, запас крови на станции увеличился 90 литров. Для участников мероприятия провели мастер-класс о питании доноров с призами и другие различные акции.В мероприятии приняли участие волонтеры Самарского дома молодежи и волонтеры-медики СамГМУ, которые вручали сувениры, открытки со словами благодарности от службы крови и подарочные сертификаты одной из автошколы Самары, а Самарское региональное отделение «Российский Красный Крест» совместно со спонсорами службы крови поддерживали внутренние силы доноров вкусными подарками, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области