В Самаре прошел Парад Памяти, который стал одним из самых масштабных за последние 8 лет
7 ноября 2018 18:48
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Мероприятие традиционно началось с возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 1941 года», установленному на площади им. Куйбышева. Цветы возложили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, почетные гости. В торжественной церемонии возложения цветов, а затем в самом Параде, приняли участие представители дипломатических миссий 13 государств, среди них 5 послов (Коста-Рики, Сенегала, Габонской Республики, Колумбии, Кубы), военный атташе Китая, консулы.
Парад Памяти начался с торжественного внесения на главную площадь города Государственного флага России, военно-морского флага СССР, а также боевых знамен 65-й и 239-й стрелковых дивизий.
Затем с приветственным словом к участникам и гостям Парада глава региона Дмитрий Азаров: «Военный Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве занимает особое место в истории нашего края. В самый тяжелый, критический момент Великой Отечественной войны наши деды и прадеды показали всему миру, что на битву с врагом поднялась вся огромная страна, и победить нас нельзя. Парад сыграл важнейшую роль в защите столицы от вражеских полчищ и подготовке разгрома фашистских войск под Москвой. Благодаря Параду ни Япония, ни Турция так и не решились вступить в войну против Советского Союза. Это позволило собрать силы в кулак и дать сокрушительный отпор врагу.
Мы гордимся тем, что куйбышевский Парад 1941 года навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ несгибаемой стойкости нашего народа. В самые страшные месяцы войны он вселил в советских людей уверенность в том, что враг будет разбит, Победа будет за нами!»
Дмитрий Азаров подчеркнул, что Победа ковалась и на фронте, и в тылу: «Сотни тысяч наших земляков встали к станкам и, работая на пределе своих сил, обеспечивали армию всем необходимым. Они понимали, что судьба страны и мира вершится не только на передовой, но и здесь, в заводских цехах. Сегодня, вглядываясь в фотографии военного времени, мы проникаемся атмосферой того грозного ноябрьского дня. Чувствуем в своем сердце источник безграничной веры в Победу, которая объединяла народ и удесятеряла его силы. Этот источник – любовь к своей земле, любовь к Родине. Сегодняшний Парад Памяти восстанавливает пусть лишь одно, но крайне важное событие самого тяжелого периода войны. Он – неотъемлемая часть той большой правды, на которой зиждется сила, слава и величие нашей страны».
Сразу после приветственных слов командующий Парадом Памяти «Оружие Победы» генерал-майор Александр Протченко дал команду к прохождению расчетов. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие, представители силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, трудовых коллективов промышленных предприятий. Всего в Параде приняли участие 104 парадных расчета: часть из них были историческими, часть – военными.
По площади Куйбышева маршем прошли порядка 6 тысяч человек. Это парадные расчеты действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, ДОСААФ России, детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных, средне специальных и высших учебных заведений, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. В шествии приняли участие парадные расчеты всех субъектов Приволжского федерального округа, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Воронежской областей, Краснодарского края. Общее количество гостей, приехавших из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – более тысячи человек.
Зрители смогли увидеть парадные расчеты в форме и с оружием времен Великой Отечественной, 37 единиц исторической техники, в том числе легендарный танк Т-34. В воздухе самолеты ПО-2 и ЯК-52 исполнили фигуры высшего пилотажа, вертолеты Ми-2 пронесли флаги.
Гости и зрители особо приветствовали самых дорогих гостей Парада Памяти – ветеранов войны и труда. Они – главные участники Парада. На трибунах можно было увидеть: Чудайкина Владимира Ивановича – ветерана Великой отечественной войны, Героя Советского Союза, участника Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве; Кузнецова Бориса Кирилловича – Ветерана Великой отечественной войны, Героя Советского Союза, участника Парада Победы 1945 году в Москве; Борис Кириллович является почетным гостем из республики Татарстан, который в пятый раз приезжает на Парад Памяти в Самару.
Кроме того, на Параде Памяти присутствовали ветераны Великой Отечественной войны: Стычков Константин Георгиевич – участник Курской битвы, освободитель Чехословакии; Алехин Сергей Сергеевич – участник Сталинградской битвы; Тюмеров Владимир Александрович – участник боевых действий на Курской Дуге; Назаров Филипп Яковлевич – участник боевых действий на Днепре – 2-й Белорусский фронт.
После Парада Памяти на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы, посвященная 75-летию освобождения Крыма. В 1943 году в Керченско-Эльтигенской десантной операции принимали участие морские стрелковые бригады, сформированные на территории Куйбышевской области и участвовавшие в историческом параде. В военно-исторической реконструкции легендарной десантной операции приняли участие 300 человек из 36 реконструкторских клубов Самары, Тольятти, Чапаевска, Алексеевки, Ульяновска, Набережных Челнов, Кирова, Сенгелея, Саратова, Казани, Уфы, Воронежа, Екатеринбурга и Волгограда. Историческую ретроспективу подготовили студенты Самарского Государственного института искусств и культуры. Более 5 тысяч человек собралось на самарской набережной, чтобы увидеть это захватывающее зрелище.
После завершения Парада памяти перед зрителями выступил Народный артист СССР, актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель Василий Лановой.
Торжественные мероприятия, посвященные исторической дате, прошли по всей территории Самарской области. Так, в г.Жигулевске на площади Победы состоялся торжественный митинг, посвященный Параду Памяти, в котором приняли участие представители власти, местные депутаты, члены совета ветеранов, кадетские классы, детские сады, патриотические клубы. После исторического экскурса прозвучали выступления, в которых отмечалась важность и особая роль легендарного военного парада. Патриотическое мероприятие завершилось возложением цветов к монументу Воину-освободителю – главному месту в городе, связанному с памятью о войне, героизмом и мужеством.
Вспоминали события героической истории нашей страны на центральной площади Сергиевского района у монумента «Скорбящей матери», где состоялся митинг с участием молодежных и общественных организаций. Участники возложили цветы к монументу.
Красноармейский район начал готовиться к Параду Памяти задолго до его проведения. Патриотические «Уроки Мужества», встречи с представителями Совета ветеранов, участниками Красноармейского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В районе был организован конкурс сочинений «Куйбышев – запасная столица» и «Оружие Победы». Ребята писали о своих родственниках, вспоминавших о страшных годах Великой Отечественной войны, о том, как им жилось и работалось в тылу. В Красноармейском районе проживают много участников Парада Победы разных лет, посвященного Параду 1941 года, которые охотно делились воспоминаниями о своем участии в этих исторических мероприятиях.
В Шенталинском районе на площади Славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное военному Параду и 110-летию со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова – уроженца г. Самары, министра обороны СССР, Маршала Советского Союза, кавалера одиннадцати орденов Ленина. У обелиска Славы зажгли Вечный огонь, поставили караул, исполняли песни военных лет.
В Алексеевском районе в «Парке Победы» состоялся митинг, посвященный Параду, а в местном Доме культуры – музыкально-литературная гостиная «А песни тоже воевали», посвященная памяти легендарному событию 7 ноября 1941 года.
В Приволжском районе в этот день на площади Славы у памятника Воину-освободителю был выставлен ПОСТ №1. Учащиеся школ несли вахту памяти, как дань уважения приволжцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.
В сквере «Победа» г.Отрадного состоялась городская молодежная акция «Письмо Победы», приуроченная к Дню воинской славы. У стеллы «Фронтовые письма» был выставлен ПОСТ №1 из курсантов военно-патриотических клубов «Гвардеец ДОСААФ» и «Десантник ОНТ». Волонтеры патриотического центра «Пламя» раздавали буклеты с информацией о Параде Памяти в г.Куйбышеве. Курсанты клубов, прибывшие с Парада Памяти, состоявшегося в г.Самаре, выстроились вокруг стеллы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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