В Самаре прокуратура проведет прием гражден по проблемам защиты прав несовершеннолетних
14 ноября 2018 15:19
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В Самаре 20 ноября запланировано проведение масштабных просветительских мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню оказания правовой помощи детям, а также 25-летию Конституции Российской Федерации.
В ходе проведения указанных мероприятий планируется оказание правовой помощи несовершеннолетним и молодежи, их законным представителям, а также детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Прокуратурой г. Самары совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области 20 ноября с 15.00 до 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, будет осуществляться личный прием граждан по проблемам защиты прав несовершеннолетних.
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14 ноября 2018 19:07
Она продлится до 13 января 2019 года. Социум
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Он пройдет 15 ноября. Социум
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14 ноября 2018 15:19
Мероприятие состоится 20 ноября. Социум
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Здравоохранение
14 ноября 2018 18:00
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14 ноября 2018 16:24
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства Здравоохранение
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