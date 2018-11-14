В Самаре прокуратура проведет прием гражден по проблемам защиты прав несовершеннолетних.

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В Самаре 20 ноября запланировано проведение масштабных просветительских мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню оказания правовой помощи детям, а также 25-летию Конституции Российской Федерации.В ходе проведения указанных мероприятий планируется оказание правовой помощи несовершеннолетним и молодежи, их законным представителям, а также детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Прокуратурой г. Самары совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области 20 ноября с 15.00 до 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, будет осуществляться личный прием граждан по проблемам защиты прав несовершеннолетних.