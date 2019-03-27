В Самаре пройдёт ряд игр официальной лиги КВН «Самара»

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28 марта 2019 года в 17-00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106, Г) в финале Самарского дивизиона встретятся школьные команды КВН.Правительство Самарской области, совместно с Самарской городская Лигой КВН проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2018-2019 года. Она включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу, – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.В Самаре играют команды:«Близкие люди» - школа №12,«Технобой» - Лицей авиационного профиля № 135,«Евалаш» - Гимназия № 133,«Перспектива» - Гимназия Перспектива,«Мандарин» - пгт Высокая гора, Республика Татарстан,«Авангард» - школа № 17529 марта и 11 апреля 2019 г. в 19:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106, Г) пройдут игры 1/8 финала официальной лиги КВН «САМАРА». Игры проводит официальная лига Международного Союза КВН «САМАРА», совместно с телевизионным творческим объединением «АМиК», при поддержке Администрации г.о. Самара.29 марта выступают команды:«Нюанс» - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,«Взгляд Леонида Каневского» - Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С. П. Королева,«За Углом» - Самарский университет государственного управления «МИР»,«Сборная Спортфака СГСПУ» - Самарский государственный социально-педагогический университет,«Пирамида Маслоу» - Самарский государственный экономический университет,«Зерно» - Самарский государственный аграрный университет,«Нэнси» - Самарский филиал Московского городского педагогического университета,«ЭлектроДмитрий» - ПАО «МРСК Волги» Самарские РС»11 апреля выступают команды:«На крыло» - Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков«Капитал» - Самарский государственный социально-педагогический университет«Шишка» - Поволжский государственный университет сервиса«МЕДведь» - Самарский государственный медицинский университет«2х2» - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева«Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения«Профком» - Самарский государственный технический университет«Ночь» - Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С. П. КоролеваНапомним, движение «Самарский КВН» успешно развивается в Самаре с С 2005 года. В систему движения «Самарский КВН» в 2018 году входят следующие лиги: официальная лига МС КВН «САМАРА», Система юниор лиг КВН Самарской области (четыре дивизиона), Лига трудовой молодежи Самарской области и Молодежная лига КВН «Тольятти».Игры КВН являются наиболее посещаемыми культурно-массовыми мероприятиями молодежного творчества, основой для формирования сильной и успешной культурной молодёжной среды, реализации молодёжной политики любого города и региона. Игры чаще всего посещает молодежь от 14 до 35 лет, передает пресс-служба горадминистрации.