В Самаре пройдёт региональный фестиваль народной культуры

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Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Его основными целями являются творческое воплощение и сохранение подлинных народных традиций, приобщение молодого поколения к традиционной культуре как основе морально-нравственного и патриотического воспитания.Программой фестиваля запланирован показ спектакля-фантазии «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести Н.В. Гоголя, а также игры, выступления фольклорных коллективов и солистов.В мероприятии примут участие детские и юношеские фольклорные коллективы образовательных учреждений Самары, Самарской области, руководители и преподаватели учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений сферы культуры и искусств, специалисты и преподаватели среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, передает пресс-служба горадминистрации.