В Самаре пройдёт концертная программа «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе»

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26 ноября в 14.00 часов пройдёт концертная программа «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» лауреатов Областного многонационального фестиваля искусств, посвященного Дню Матери в России.Официальный праздник День матери в России появился недавно. Инициатором учреждения Дня матери выступил Комитет Государственно Думы по делам женщин, молодежи и семьи. 30января 1998 года, занимавший в то время пост президента России Борис Ельцин, подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери. За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских праздников. Каждый год в последнее воскресенье ноября принято поздравлять также беременных женщин. В последние годы становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника многодетных матерей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот.Вот и национальные общественные объединения Самарской области, объединившись в творческом порыве, решили посвятить дорогим женщинам – мамам свою многонациональную концертную программу. И национальными танцами и песнями на разных языках восславить женщину-мать, рассказать о нашей любви и преданности самым дорогим женщинам на свете.Место проведения – г.о. Самара, пр. Кирова 72 «А» МБУК ДК «ПОБЕДА» Организатор и учредитель областного многонационального фестиваля – Самарская областная общественная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000».