В Самаре пройдёт гала-концерт Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества

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Целями и задачами фестиваля являются популяризация традиционного и современного народного творчества; выявление самобытных народно певческих традиционных коллективов, сольных исполнителей народной песни, исполнителей на традиционных народных инструментах; выявление и активизация народного поэтического, песенного, певческого потенциала Самарской области и Поволжского региона. Кроме того, проведения Фестиваля в духе преемственности поколений и развития культурных традиций Самарской области стимулирует и поддерживает народное песенное творчество в целом, а также региональных музыкантов, поэтов, самодеятельныхколлективов в частности.В Поволжском народном фестивале принимают участие самодеятельные хоровые коллективы, ансамбли, солисты. В качестве аккомпанирующих групп привлекаются оркестры русских народных инструментов и ансамбли малых форм. Состав участников – разновозрастной.Среди завсегдатаев фестиваля есть удивительные люди с огромным жизненным опытом. Безусловно, мероприятие способствует продлению социальной и общественной активности людей старшего поколения, поддерживает психологическую устойчивость, помогает сохранятьспособность к творчеству, самореализации, интерес к жизни.В период с мая по июнь 2018 года были проведены зональные отборочные туры, в результате которых жюри отобрало лучшие номера для гала-концерта. При этом конкурсные программы оценивались по таким критериям как вокальная и сценическая культура программы,идейно-художественный уровень репертуара, аккомпанемент, сценический костюм.В отборочных турах приняло участие около 200 коллективов. Количество участников насчитывает 1749 человек. При этом на отборочных турах побывало в качестве зрителей более 2-х тысяч человек.Соучредителями Фестиваля являются министерство культуры Самарской области, Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Организаторами Фестиваля выступилиуправления культуры городских округов и муниципальных районов Самарской области, Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Советы ветеранов муниципальных образований Самарской области.Мероприятие проходит при партнерской поддержке Правительства Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий», ООО «Культурная инициатива», дворцов и домов культуры муниципальных районов, передает пресс-служба облправительства.