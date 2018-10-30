В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»

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В рамках проведения мероприятий, посвящённых Параду Памяти в октябре и ноябре 2018 года в Самаре, пройдет цикл публичных лекций «Культурная элита запасной столицы», включающий 5 встреч.Организаторы лектория предлагают совершить «путешествие» в город Куйбышев 1941 года. Оно посвящено тому уникальному периоду, когда Куйбышев был запасной столицей и здесь, в эвакуации, жила и работала культурная элита страны – знаменитые артисты, писатели, художники, музыканты.Ведущий лекций – известный писатель, кинодраматург, председатель правления Самарской областной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы», заслуженный работник культуры Виталий Аркадьевич Добрусин.В ходе лекции участники познакомятся с впервые представленными документами, рассекреченными совсем недавно, удивительными архивными документами, раритетными письмами и фотографиями, бережно сохраненными воспоминаниями очевидцев и современников эпохи.Подробную информацию об участии в лекциях можно получить у специалиста отдела молодежной политики Департамента культуры имолодежной политики Администрации г.о.Самара Анастасии Александровны Савельевой по телефону: 333-30-46.График проведения лекций:1. 6 ноября – Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)2. 12 ноября – Самарский государственный университет (ул. Куйбышева, 95), передает пресс-служба облправительства.