В Самаре пройдут областные Пушкинские чтения «Погружаемся в творчество А.С. Пушкина»

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Мероприятие объединяет учителей и школьников – на конкурс представлены эссе, презентации, исследовательские работы и творческие уроки педагогов.Работа чтений пройдет в трех секциях:- «Учебно-исследовательская деятельность»;- «Музейный и литературно-творческий проект»;- «Литературное творчество» (Поэзия и проза).В рамках чтений проведен заочный конкурс творческих разработок педагогов и школьных библиотекарей по номинациям: «Внеклассное мероприятие», «Урок», «Проект».Всего на конкурс было подано более 130 работ школьников и педагогов со всей области.Победители будут отмечены дипломами, каждый участник получит сертификат, сообщает пресс-служба облправительства.